Bacaxá - Ainda sem força máxima, mas com o reforço de Nino, Yago Felipe e Martinelli, que terminaram a temporada 2020 como titulares, o Fluminense confirmou a terceira vitória seguida na Taça Guanabara ao bater o Boavista por 2 a 0, nesta terça-feira, no Moacyrzão. Com gols de Yago Felipe e Jonh Kennedy, o Tricolor voltou ao G-4 do Carioca, agora em terceiro lugar, com nove pontos e vislumbra tomar a liderança do Volta Redonda, adversário de sexta-feira, em Bacaxá.

Titular nas primeiras rodadas da Taça Guanabara, Ganso ganhou um descanso em Bacaxá. Com a quinta formação diferente em cinco rodadas, Roger Machado decidiu observar o jovem Samuel no comando de ataque, mas o Tricolor, ainda longe do ritmo e entrosamento ideais, teve dificuldade na criação. Até os 31 minutos, quando Klever, goleiro revelado em Xerém, fez grande defesa após a finalização de Lucca, a equipe pouco havia ameaçado.

Com boa mobilidade e iniciativa em duas finalizações para fora, Michel Araújo foi quem mais se arriscou ofensivamente no primeiro tempo. Aos 35, uma trapalhada da defesa deu origem ao pênalti para os donos da casa. Após o domínio errado de Matheus Ferraz, Danilo Barcelos cometeu a penalidade em Victor Feijão. Na cobrança de Jean, Marcos Felipe fez uma bela defesa que evitou o prejuízo.

Roger Machado não mudou as peças, mas, sim, a postura do Fluminense após o papo no intervalo. O gol de Yago Felipe, aos quatro minutos, foi importante para mostrar uma nova atitude, mesmo com o desvio em Douglas Pedroso, que traiu Klever. Pouco depois, Gabriel Teixeira quase ampliou num perigoso bola chutada rente ao travessão. Foi o início da blitz tricolor, pois, no ataque seguinte, Michel Araújo foi parado em outra boa defesa de Klever.

Com a entrada de Kayky e John Kennedy no lugar de Lucca e Samuel, o técnico Roger Machado tentou renovar o fôlego do ataque, sem se descuidar da marcação, pois o volante Wellington já havia entrado na vaga de Michel Araújo. A cabeçada de Michael Douglas no travessão assustou, mas o Fluminense continuava sendo mais incisivo. Com o pedido de pênalti de Jucilei sobre John Kennedy ignorado, Matheus Ferraz quase marcou o segundo após a cobrança de escanteio. Outra uma vez, Kleber fez boa defesa.

A molecada de Xerém mostrou entrosamento. Com uma bela assistência de Kayky, John Kennedy aumentou a vantagem, aos 43 minutos. Embalado e com a possível volta de reforços na sexta-feira, o Fluminense mira a liderança do Carioca contra o Volta Redonda.

BOAVISTA X FLUMINENSE



Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Gols: 2º tempo - Yago Felipe (4 minutos) e John Kennedy (43 minutos)

Cartões amarelos: Caio Felipe, Victor Feijão, Jucilei; Igor Julião

Cartões vermelhos:

Público: Jogo com os portões fechados



BOAVISTA: Klever, Caio Felipe (Marquinhos), Douglas Pedroso, Elivelton (Israel) e Jean Victor; Jucilei, Fernando Bob, Ralph Dias e Jefferson Renan (Luís Felipe); Victor Feijão e Michel Douglas. Técnico: Leandrão



FLUMINENSE: Marcos Felipe, Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yago Felipe, Martinelli (Hudson), Michel Araújo (Wellington) e Gabriel Teixeira (Caio Paulista); Lucca (Kayky) e Samuel (John Kennedy). Técnico: Roger Machado