Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol AFP / NORBERTO DUARTE

Publicado 25/03/2021 09:55

Rio - A Conmebol anunciou na última terça-feira que atua com o governo argentino e colombiano para conseguir vacinas para a Covid-19 que permitiriam a presença do público durante a Copa América.

Alejandro Domínguez, presidente da entidade, disse, durante seu discurso no 74º Congresso da Conmebol, que o avanço das vacinações no países sede da competição, no dia 11 de junho, poderá ajudar a colocar torcedores nas arquibancadas.



"Estamos trabalhando em conjunto com os dois Governos para conseguir o máximo de vacinas possível para que nossos estádios também tenham a oportunidade de receber o público que torce por suas estrelas", acrescentou. A Copa América estava programada para ocorrer em 2020, mas foi adiada por um ano por causa da pandemia.