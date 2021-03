SporTV2 exibe com exclusividade todos os jogos da fase decisiva da Superliga de Vôlei feminino Divulgação/Osasco Audax

Publicado 24/03/2021

Rio - Cada jogo a partir de agora é uma decisão. As quatro melhores equipes da Superliga Feminina de Vôlei entram em quadra para a disputa das fases decisivas, com cobertura total do Esporte da Globo. Por medida de segurança, por conta da pandemia, todos os jogos serão realizados em uma bolha no Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), em Saquarema, no interior do Rio de Janeiro, sem a presença de público e em rodadas duplas. A primeira delas acontece nesta sexta-feira, dia 26, com transmissão ao vivo e exclusiva do SporTV2.

A programação começa às 18h25, com o ‘SuperVôlei’ trazendo ao vivo as principais notícias das equipes semifinalistas. Na sequência, às 19h, Bruno Souza narra e Marco Freitas comenta o primeiro duelo entre Osasco e Praia Clube; e a partir das 21h30, o Minas, time de melhor campanha da competição, mede forças com o Sesi-Bauru, com a narração de Luiz Carlos Jr. e os comentários de Fabi. “A expectativa é de muito equilíbrio nesta fase semifinal. O fato de as partidas acontecerem em quadra neutra, faz com que todas as equipes cheguem em igualdade de condições. Talvez o Minas esteja um pouco à frente, por tudo que fez dentro da competição, mas o que vimos nesta Superliga, tanto no masculino quanto no feminino, é que o favoritismo nem sempre diz muita coisa. Acho que o campeonato está muito aberto”, diz a comentarista Fabi.

A cobertura multiplataforma do Esporte da Globo para a reta decisiva da Superliga começa já nesta quarta-feira, dia 24, com o episódio #15 do podcast ‘Na Rede com Nalbert’, que recebe o comentarista Carlão, o narrador Bruno Souza e o produtor Thiago Fernandes para debater os favoritos, projetar as semifinais, além de um bate-papo exclusivo com o maior pontuador da Superliga Masculina, Renan, do Itapetininga. No dia seguinte, o ge.globo traz vários conteúdos especiais mostrando como será o funcionamento da bolha; um guia completo da competição, detalhando as equipes, curiosidades e seus destaques; além de um material com as sete campeãs olímpicas que estarão em quadra nas semifinais.

PLAYOFF SEMIFINAL DA SUPERLIGA FEMININA – AO VIVO NO SPORTV2

Sexta-feira, dia 26 – Jogo 1

19h - Osasco (SP) x Praia Clube (MG)

21h30 - Minas (MG) x Sesi-Bauru (SP)

Domingo, dia 28 – Jogo 2

19h - Osasco (SP) x Praia Clube (MG)

21h30 - Minas (MG) x Sesi-Bauru (SP)

Terça-feira, dia 30 – Jogo 3 (se necessário)

16h30 - Osasco (SP) x Praia Clube (MG)

19h - Minas (MG) x Sesi-Bauru (SP)