Torcedores do Manchester United invadem o Old Trafford AFP

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 00:00

Torcedores do Manchester United invadiram o Estádio Old Trafford e impediram a realização do jogo com o Liverpool pela Liga Inglesa sob pretexto de que a direção não ouve seus questionamentos sobre resultados, formato de gestão e participação no Projeto Superliga. Pedindo a saída dos irmãos Joel e Avram Glazer, bilionários donos do clube, eles passaram por cima dos seguranças, provocaram danos materiais, se defrontaram com a polícia, deixando um rastro de destruição e feridos. Fosse por aqui, seriam tratados como um bando de baderneiros desocupados, marginais travestidos de torcedores. Como foi na Inglaterra, Primeiro Mundo, são anunciados entre nós como manifestantes insatisfeitos com a administração exercendo seu direito sagrado e democrático de demonstrar insatisfações contra aqueles que, oprimindo pelo poder financeiro, usurpam seus direitos. Só nos falta pedir que sejam recebidos pela Rainha.

Publicidade

FORÇA FLU

O Fluminense está lembrando a dura tarefa do macaquinho que namorava a girafa. Subia, dava beijinho, descia, subia de novo, outro beijinho e terminava exausto. O técnico Roger Machado e seus meninos estão nessa onda. Foram à Colômbia, ganharam do Santa Fé, voltaram ao Rio, empataram com a Portuguesa, e agora de novo na Colômbia para o jogo com o Junior de Barranquilla pela Libertadores. No domingo, estarão no Maracanã, decidindo vaga para a final do Campeonato Carioca. Haja fôlego.

Publicidade

PEDALADAS

Publicidade

Vencendo o Fluminense no domingo, a Portuguesa será finalista do Campeonato Carioca. Se empatar, será eliminada sem perder para os quatro grandes.

A pandemia da covid-19 se agrava no continente complicando a programação dos jogos programados pela Conmebol.

Publicidade

O VAR voltou nas semifinais do Campeonato Carioca e, com ele, os intermináveis minutos de espera até que alguém decida o que o árbitro deve marcar.

Publicidade

BOLA DENTRO

Herman Crespo deu o seu jeito, e o São Paulo vem crescendo de produção, jogando com intensidade, buscando o gol. Se continuar nessa batida vai acontecer no Brasileirão.

Publicidade

BOLA FORA

Publicidade

A Federação Paulista marcou Corinthians x São Paulo para domingo, às 22h15, horário da última eliminação do BBB 21. Muitos ainda não sabem que houve jogo e foi 1 a 1.