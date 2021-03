Jogadores da Turquia comemoram vitória por 4 a 2 sobre a Holanda nas Eliminatórias para a Copa de 2022 AFP

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 17:04 | Atualizado 24/03/2021 17:04

Na partida que abriu as Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, a Holanda foi a Istambul e perdeu para a Turquia por 4 a 2, pelo Grupo G. Os donos da casa chegaram a abrir 3 a 0 e comemoraram muito o resultado, no que pode ser considerado um confronto direto por uma vaga.

O nome da partida foi o atacante Burak Yilmaz, autor de três gols. Çalhanoglu também marcou para os turcos, com Klaassen e De Jong descontando. Memphis Depay ainda perdeu um pênalti nos acréscimos para os holandeses.

Além da favorita Holanda, que ficou fora da Copa de 2018, e da Turquia, o Grupo G também tem a Noruega de Haaland como forte candidata ao primeiro lugar, que garantiria uma vaga para 2022. O segundo colocado disputará a repescagem.

Agora, a Holanda buscará a recuperação contra a Letônia, no sábado. No mesmo dia, a Turquia enfrentará a Noruega em outro confronto direto. Montenegro e Gibraltar completam o Grupo G.