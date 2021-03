Jogadores da seleção de Comores celebram a classificação para a Copa Africana de Nações Divulgação/Federação de Futebol de Comores

O futebol africano viveu um momento histórico nesta quinta-feira (25). Com o empate em 0 a 0 com Togo, a seleção de Comores classificou-se pela primeira vez para a Copa Africana de Nações (CAN), que será disputada em janeiro e fevereiro de 2022.

Com população inferior a 900 mil habitantes, as Ilhas Comores disputam competições internacionais a apenas 15 anos. A equipe do pequeno arquipélago do oceano Índico, localizado ao sudeste da costa africana, soma nove pontos em cinco partidas e garantiu pelo menos o segundo lugar do grupo G das Eliminatórias da CAN.



A campanha histórica conta com uma vitória surpreendente sobre Togo fora de casa, dois empates com Egito e Quênia, e novo triunfo, desta vez sobre os quenianos, em cinco rodadas. A equipe é comandada desde 2014 pelo técnico Amir Abdou, nascido em Marselha.



Como Togo já está eliminado, Egito e Quênio seguem na disputa pela outra vaga. Outras seleções que estão classificadas são: Camarões (anfitriã), Argélia (atual campeã),Burkina Faso, Guiné, Mali, Senegal e Tunísia.

*Com informações da agência de notícias AFP