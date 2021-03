Salah pode ser um dos reforços acima dos 23 anos do Egito nos Jogos Olímpicos de Tóquio AFP

Por Lance

Publicado 25/03/2021 16:57

Cairo - Shawky Gharib, técnico seleção sub-23 do Egito, surpreendeu ao revelar que Mohamed Salah, astro do Liverpool, da Inglaterra, pretende disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio. Multicampeão pelo clube inglês, o atacante sonha com a conquista a medalha de ouro.



"Falo publicamente que gostaria de tê-lo durante a campanha olímpica e que ele não descartou, o que significa que também quer jogar conosco. Salah, um dos três melhores jogadores do mundo, vai levar os 'faraós' a outro patamar nos Jogos. A presença dele fará diferença", disse o treinador.



Gharib adicionou ainda que o Estado do Egito apoia a participação do craque do Liverpool nos Jogos Olímpicos, e vê a medalha como algo além de um sonho.



"A participação de Salah nos Jogos é apoiada pelo Estado, representado pelo Ministério dos Esportes e pela Federação Egípcia de Futebol, em nosso esforço comum para conquistarmos uma medalha olímpica no futebol pela primeira vez", falou o treinador.