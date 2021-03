Por O Dia

Publicado 25/03/2021 16:50

Graças a Deus, minha família, amigos e a essa equipe fantástica estou livre da Covid-19 depois de duas semanas muito difíceis. Quero fazer um agradecimento especial aos doutores Fábio e Gustavo (infectologista), além dessa excelente equipe que esteve a frente do meu tratamento — Luis Fabiano (@luis_fabuloso) March 25, 2021

Agradeco a vocês mais uma vez pelas ótimas vibrações que me passaram nas últimas horas. Tenho certeza que isso acelerou ainda mais a minha recuperação!



Levem a sério esse vírus, pois ele é traiçoeiro. Cuidem-se e cuidem dos seus familiares! #LF9 — Luis Fabiano (@luis_fabuloso) March 25, 2021

Rio - Internado em São Paulo desde a última semana por conta da Covid-19, Luis Fabiano teve alta do hospital nesta quinta-feira. Nas redes sociais, o ex-atacante do Vasco comemorou a vitória e fez um agradecimento mais do que especial à equipe médica.