Italiano Berardi celebra seu gol com Insigne e Pellegrini na vitória da Itália sobre a Irlanda do Norte, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo AFP

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 19:07 | Atualizado 25/03/2021 19:09

Pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, as favoritas Inglaterra, Alemanha e Itália venceram em casa, enquanto a Espanha tropeçou na primeira partida. Os ingleses foram os destaques desta quinta-feira (25) com uma goleada por 5 a 0 sobre San Marino.

Calvert-Lewin (duas vezes), Ward-Prowse, Sterling e Watkins foram os autores dos gols em Wembley. Nos outros jogos do Grupo I, a Albânia venceu Andorra por 1 a 0 e Hungria e Polônia ficaram no 3 a 3.



Publicidade

Pelo Grupo C , a Itália teve boa atuação e venceu a Irlanda do Norte por 2 a 0, gols de Berardi e Immobile. Com o resultado, os italianos completaram 23 partidas de invencibilidade. No outro jogo, a Suíça fez 3 a 1 fora de casa sobre a Bulgária, enquanto a Lituânia folgou na rodada.

Já a Alemanha não teve dificuldades para vencer a Islândia por 3 a 0. Com apenas seis minutos os alemães fizeram 2 a 0, gols de Goretzka e Havertz. Na segunda etapa, Gündogan completou o placar. Também pelo Grupo J, a Armênia venceu Liechtenstein por 1 a 0 e a Romênia fez 3 a 2 na Macedônia.

Publicidade

A única seleção favorita a tropeçar nesta quinta-feira foi a Espanha, que não passou do 1 a 1 com a Grécia. Álvaro Morata abriu o placar, mas Anastasios Bakasetas igualou de pênalti. Já a Suécia venceu a Geórgia por 1 a 0 no retorno de Ibrahimovic à seleção após quase cinco anos. O atacante foi decisivo e deu o passe para o gol de Claesson. O outro integrante do Grupo B é Kosovo.