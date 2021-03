Galvão Bueno Reprodução

Rio - Conhecido pela facilidade nas cobranças de falta, o ex-jogador Marcos Assunção apontou um dos motivos para não ter sequência na seleção brasileira. Para ele, Galvão Bueno contribuiu para que ele não fosse mais convocado após a transmissão do jogo contra o Chile, em 2000, quando o Brasil perdeu por 3 a 0, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002.

Para Marcos Assunção, Galvão Bueno exagerou ao criticá-lo após uma falta. Além disso, no lance do primeiro gol do Chile, o narrador deu destaque a um erro de marcação do então meio-campista da Roma.

"O Galvão (Bueno) tem uma parcela grande de responsabilidade por eu não ter voltado mais para a seleção brasileira. Não tenho mágoa, raiva. Na nossa vida, se a gente levar essas coisas por muito tempo, a gente fica mal, causa doenças, então, para mim não tem problema nenhum", disse Marcos Assunção em entrevista ao canal Zico 10, do YouTube.

"Muitos jogadores almejam chegar na seleção e eu fui um desses que conseguiu. Tive essa felicidade de chegar, jogar com os melhores daquela época. Sou muito grato por isso", completou.

Sem oportunidades na seleção depois desta partida, Marcos Assunção perdeu a chance de fazer parte do grupo que conquistou o pentacampeonato mundial em 2002. O ex-jogador entende que poderia ser convocado e revelou que já falou com Felipão sobre o assunto.

"Eu poderia ter feito parte da seleção do penta. Até falo para o Felipão. Ele dizia para mim em 2012, quando me treinou que eu era o homem de confiança dele, o capitão. Eu brincava e dizia que em 2002 eu não precisava nem ser o capitão, poderia ser o ponta do banco. Ele poderia ter me levado, mas são decisões que ele tem que tomar e eu fiquei de fora", complementou.