Publicado 26/03/2021 15:56

Turim - A Juventus planeja se desfazer do galês Ramsey e do francês Rabiot com o propósito de contratar Pogba, atualmente no Manchester United, da Inglaterra, na próxima temporada. É que garante o portal 'Calciomercato'. O objetivo da Velha Senhora é fazer dinheiro neste período de crise para ir às compras. Além do meio-campista dos Diabos Vermelhos, o clube também estuda a chegada de Manuel Locatelli, do Sassuolo, da Itália.

A dupla recebe sete milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões) líquidos por temporada. O galês é quem menos é aproveitado pelo técnico Pirlo. Além da irregularidade, o apoiador não conseguiu emplacar uma seqência devido às constantes lesões. A imprensa italiana afirma que o atleta poderia retornar à Premier League e tem como possíveis destinos o Crystal Palace ou o West Ham.



Por outro lado, Rabiot é visto como um componente importante dentro do elenco, mas a Juventus estaria tentada a vender o atleta caso recebesse uma boa oferta na próxima janela de transferência. Os principais interessados em contar com os serviços do francês são Barcelona e Manchester City.