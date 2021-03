Sexto reforço confirmado pelo São Paulo, Éder, de 34 anos, passou a maior parte da carreira no futebol italiano Divulgação/São Paulo

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 16:24

São Paulo - Com o aval de Hernán Crespo, o São Paulo oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante Éder, 34 anos, que estava no Jiangsu Suning, da China, desde 2018. Revelado pelo Criciúma, o reforço deixou o Brasil rumo à Itália com apenas 18 anos. Lá, emplacou 13 temporadas, com destaque pela passagem pela Inter de Milão. Com dupla cidadania, foi convocado e defendeu a Azzurra entre 2015 e 2016.

"Agora São Paulo é a minha casa", afirmou o atacante, que recebeu as boas-vindas em dois idiomas. "Benevenuto, Éder. Vamos, São Paulo", anunciou o clube.

Aprovado nos exames médicos, Éder desembarca no Morumbi sem custos e com contrato até 2022. A contratação de um camisa 9 'raiz' era um pedido de Crespo. Especialista na posição, o treinador, que rivalizava com o compatriota Batistuta no Calcio e na própria seleção Argentina, aprovou o nome de Éder, pela experiência e cultura tática acumulada na Itália.

Repatriado pelo São Paulo, Miranda, que foi companheiro do atacante ítalo-brasileiro na Inter de Milão e de Jiangsu, foi outro nome pesado a aplovar a contratação de Éder. Além da dupla, o clube já havia fechado com o lateral-direito, com o volante William, com o apoiador Benítez e o atacante Bruno Rodrigues.