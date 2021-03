Max Verstappen, da RBR, foi o mais rápido na pista de Sakhir, no Bahrein AFP

Assim como no primeiro treino livre na pista de Sakhir, no Bahrein, Max Verstappen, da Red Bull Racing, voltou a ser o mais rápido na pista e cravou o melhor tempo do primeiro dia de temporada da Fórmula 1: 1m30s847. Além do holandês, a outra surpresa do dia foi a Mclaren, que terminou em segundo lugar (1m30s942) com Lando Norris, à frente da Mercedes.

Dominante nas últimas sete temporadas, a equipe alemã ainda não mostrou a superioridade de outros anos e terminou em terceiro lugar com o heptacampeão Lewis Hamilton (1min31s082).



Outra boa surpresa do treino foi o bom desempenho da Ferrari com Carlos Sainz, que terminou em quarto lugar (1min31s127), à frente de Valtteri Bottas, da Mercedes (1min31s218).



Mick Schumacher, filho do heptacampeão Michael, não foi bem com a Haas e só ficou com o 18º tempo. O melhor estreante foi o japonês Yuki Tsunoda, que terminou em sétimo com a AlphaTauri.

O treino classificatório para o GP do Bahrein acontece neste sábado (27), às 12h. E a largada será no domingo, também às 12h.