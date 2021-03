Alef Manga Divulgação

Publicado 26/03/2021 19:58

Rio - Destaque do Volta Redonda na vitória de 3 a 2 sobre o Fluminense, nesta sexta-feira, em Bacaxá, o atacante Alef Manga deu uma declaração curiosa após a partida. Segundo ele, os companheiros de equipe brincam ao dizer que ele chuta com determinada parte do pé.

"Na verdade, nos treinos falam que eu chuto com o c* do pé. Mas, não é com o c* do pé. É a parte do 'bom bom' que se fala", declarou, aos risos.