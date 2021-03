Taça da Copa do Brasil Divulgação / CBF

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 11:15

Rio - Na última sexta-feira Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil, que teve início com a classificação do Corinthians diante do Retrô. Os outros 19 jogos foram agendados para o período entre 1º e 15 de abril.



O Vasco enfrenta o Tombense no dia 7, em Tombos. No mesmo dia, o Bahia recebe o Manaus no estádio de Pituaçu. A segunda fase do torneio também é disputada em jogo único, mas sem vantagem do visitante. Se houver empate, a classificação é definida nas cobranças de pênalti.



Jogos da segunda fase da Copa do Brasil:



1º de abril



Luverdense x Red Bull Bragantino - 20h (Passo das Emas | Lucas do Rio Verde)



6 de abril



Coritiba x Operário-PR - 19h (Couto Pereira - Curitiba)

Fotaleza x Ypiranga-RS - 21h30 (Castelão - Fortaleza)



7 de abril



Picos x Boavista - 16h (Helvídio Nunes - Picos)

Juazeirense x Volta Redonda - 16h (Adaulto Moraes - Juazeiro)

Vitória x Rio Branco-ES - 19h (Barradão - Salvador)

Bahia x Manaus - 21h30 (Pituaçu - Salvador)

Tombense x Vasco - 21h30 (Antonio de Almeida - Tombos)

8 de abril



Criciúma x Ponte Preta - 19h (Heriberto Hulse - Criciúma)

Vila Nova x Juventude - 21h30 (Onésio Alvarenga - Goiânia)



13 de abril



Cianorte x Santa Cruz - 16h30 (Albino Turbay - Cianorte)

Paysandu x Goianésia ou CRB - 19h (Mangueirão - Belém)

CSA x Remo - 21h30 (Rei Pelé - Maceió)



14 de abril



América-MG x Ferroviário - 19h (Independência - Belo Horizonte)

ABC x Botafogo - 21h30 (Frasqueirão - Natal)

América-RN x Cruzeiro - 21h30 (Arena das Dunas - Natal)



15 de abril



Avaí x FC Cascavel - 16h30 (Ressacada - Florianópolis)

4 de Julho x Cuiabá - 19h (Lindolfo Monteiro - Teresina)

Joinville x Atlético-GO - 21h30 (Arena Joinville - Joinville)