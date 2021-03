Por O Dia

Publicado 27/03/2021 14:57

A Acerj lamenta informar que morreu neste sábado, dia 27, o jornalista Paulo Stein, 73 anos, por complicações da Covid-19, no hospital Anchieta, no Caju. Referência do jornalismo esportivo, Paulo Stein será cremado no Caju na tarde deste domingo, na presença apenas da família — Acerj (@acerjrio) March 27, 2021

Rio - O jornalista esportivo Paulo Stein morreu nesta sábado, aos 73 anos, por complicações do novo coronavírus. Na última quarta-feira, ele recorreu ao Hospital Rocha Maia, em Botafogo, onde foi diagnosticado com síndrome respiratória e transferido para o Hospital Estadual Anchieta, Zona Portuário do Rio.