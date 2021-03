Fluminense e Vasco se enfrentam nesta terça Reprodução

Publicado 29/03/2021 09:36

Rio - Após tropeçaram na última rodada, Fluminense e Vasco se enfrentam nesta terça-feira pelo Campeonato Carioca. O clássico vai acontecer no Raulino de Oliveira, às 21h35, por conta da proibição de jogos acontecerem na cidade do Rio de Janeiro durante esta semana.

Com nove pontos em quatro jogos, o Fluminense quer vencer para retornar ao G-4. Com a derrota para o Volta Redonda, o Tricolor foi ultrapassado por Madureira e Portuguesa. A equipe das Laranjeiras ocupa no momento a quinta colocação.

Roger Machado deverá contar com o retorno de Luccas Claro no clássico. Com isso, o Flu deverá ir para campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e Fred.

Com apenas uma vitória em seis jogos no Campeonato Carioca, o Cruzmaltino precisa pontuar na competição. Na última rodada, a equipe de São Januário cedeu um empate ao Madureira após estar vencendo o confronto por dois gols de diferença.

A equipe de Marcelo Cabo deverá ser escalada com: Lucão, Cayo Tenório, Leandro Castan, Ricardo Graça e Zeca; Bruno Gomes, Matías Galarza, Carlinhos e Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec e German Cano.