Publicado 29/03/2021 17:08

Rio - Fim de uma era no Manchester City. Nesta segunda-feira, o atacante Sérgio Aguero comunicou que não seguirá mais no clube ao fim da temporada. Ele não terá seu contrato renovado.

Segundo Khaldoon Al Mubarak, presidente do Manchester City, Aguero ganhará uma estátua que ficará ao lado de David Silva e Vincent Kompany, seus ex-companheiros de clube, na City Football Academy.



Aguero chegou ao City em 2011 e é o maior artilheiro da história do clube, com 257 em 384 partidas. Foi dele o gol do primeiro título inglês, contra o QPR, considerado o mais importante da história do clube.