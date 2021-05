O Vasco deve oficializar a venda de Talles Magno ao New York City nesta quarta-feira Rafael Ribeiro/ Vasco

Rio - Com multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros, cerca de R$ 320 milhões, Talles Magno deixou o Vasco rumo aos Estados Unidos numa negociação avaliada em R$ 42 milhões. Para liberação imediata, o Grupo City, proprietário do New York City FC, desembolsou a quantia à vista, como revelou o 'ge'. Em grave situação financeira, o Cruzmaltino, sufocado pela dívida na casa dos R$ 820 milhões, ainda pode mais de R$ 20 milhões, aproximadamente, caso o atacante bata metas estipuladas em contrato com o novo clube.

Oficialmente, as partes ainda não confirmaram o negócio. No entanto, Talles Magno, recuperado de uma astroscopia no joelho esquerdo, foi aprovado nos exames médicos e já se encontra na 'Big Apple'. O Vasco, que detinha 75% dos direitos econômicos do atacante, manteve 10% em caso de uma venda do futuro.

Com dinheiro em caixa, a diretoria colocou quitou nesta terça-feira o salário de abril com os funcionários. Os jogadores já haviam recebido, mas ainda têm pendências antigas e esperam a quitação nos próximos dias. O clube ainda anunciou nesta terça que exercerá o direito de compra de 70% dos direitos de MT ao Volta Redonda por R$ 600 mil.



Grande aposta da base do Vasco, Talles Magno foi promovido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo em 2019, com apenas 16 anos. Aliando velocidade e dribles, não demorou a cair nas graças da torcida. A pressão, assim como uma série de lesões, não o deixaram decolar nos anos seguintes. Talles se despede da Colina com cinco gols marcados em 69 jogos.