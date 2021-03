CBF quer manter início do Brasileirão em 30 de maio Divulgação/CBF

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 09:48

Ao contrário do que aconteceu em 2020, a CBF não pretende adiar o início do Campeonato Brasileiro desta temporada por causa da pandemia de covid-19. Segundo o blog do jornalista Rodrigo Mattos, do 'Uol', a entidade avisou às federações que a competição nacional começará em 30 de maio, como previsto no calendário.

Devido às medidas de restrições para tentar conter o avanço da covid nos estados, alguns estaduais tiveram que ser paralisados, casos do Paulista, do Mineiro, do Cearense e do Goiano. E as federações locais foram comunicadas pela CBF para darem um jeito de encaixar todos os jogos até 23 de maio, pois o Brasileirão não será adiado.



Enquanto outros estaduais continuam e não devem ter problema para serem finalizados, casos do Carioca e do Paranaense, o Paulista é o que vive a pior situação. Afinal, são cinco clubes disputando a Série A, além de Copa do Brasil e de Libertadores, o que dificulta ainda mais o encaixe de datas.



Num cenário considerado difícil, há duas soluções para as federações, segundo o jornalista: pressionar a CBF para alterar o início do Brasileirão ou manter a disputa dos estaduais durante a competição nacional, o que faria os clubes jogarem com times alternativos.