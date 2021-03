Avião do Utah Jazz é atingido por passaros Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 11:49

Rio - O avião que levava o Utah Jazz, equipe da NBA, precisou fazer um pouso de emergência nos EUA após se chocar com pássaros. O ocorrido na tarde da última terça-feira não deixou nenhum ferido.

Segundo comunicado da franquia, a colisão com as aves ocorreu no início da viagem e gerou um incêndio no motor do Boeing 757-200, que se deslocava para Memphis, equipe na qual o Jazz encara na noite desta quarta-feira.



De forma rápida, o piloto decidiu voltar ao local de decolagem e conseguiu executar a manobra no aeroporto de Salt Lake City, em Utah.