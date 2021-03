Michael Jordan Reprodução de vídeo/Netflix

Por Lance

Publicado 25/03/2021 11:47

O astro do basquete Michael Jordan teve uma perda estimada em quase R$ 3 bilhões em sua fortuna no período de um ano de covid-19. Segundo levantamento da Revista 'Forbes', o ex-jogador, atualmente com 58 anos, e que é dono de alguns negócios, entre eles a franquia do Charlotte Hornets, teria perdido R$ 2,8 bilhões desde abril de 2020.

No período entre abril do ano passado até março de 2021, a revista registrou a queda, porém, não especificou o que teria afetado o rendimento. O patrimônio de Jordan, que é acompanhado em tempo real, era estimado em 2,1 bilhões de dólares (cerca de R$ 11,8 bilhões) e agora é de 1,6 bilhão de dólares (R$ 9 bilhões), segundo a publicação.



A temporada da NBA nos últimos 12 meses contou com problemas de arrecadação em alguns times, principalmente pela ausência de público nas arenas. Além disso, a queda de 24% da fortuna do astro histórico da NBA ainda pode interferir no ranking de homens mais ricos dos Estados Unidos, já que o astro ex-Chicago Bulls está atualmente no Top-500.