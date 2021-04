Jorge Jesus AFP

Rio - Em entrevista coletiva, Jorge Jesus foi questionado pelo uso de jovens jogadores no comando do Benfica. Para se "defender", o treinador lembrou que usava Reinier Jesus, que na época tinha 17 anos, em algumas oportunidades, como titular no Flamengo, antes do atleta ser negociado com o Real Madrid.

“Os jogadores precisam de tempo para ser diferenciados, tirando exceções. No Flamengo coloquei um garoto de 17 anos (Reinier) para jogar de titular, hoje já não está no Real Madrid, está no Borussia Dortmund. Isso é fácil, é disso que os treinadores gostam, ter jovens que são diferentes, em que a idade não conta. Com outros é preciso mais tempo de trabalho para os formar”, declarou.



Apesar da explicação, o pouco uso de jogadores da base vem gerando um incômodo entre o treinador e o presidente Luis Filipe Vieira, segundo informações do jornal português "Record".