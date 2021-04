Alef Manga Divulgação

Rio - Um dos principais destaques do Campeonato Carioca, o atacante Alef Manga, do Volta Redonda, chamou a atenção de grandes clubes do futebol brasileiro. Segundo o agente do jogador, a lista de clubes das Séries A e B atrás do goleador quase chega a dez. Vale ressaltar que 50% dos direitos do atacante pertencem ao Volta Redonda, e outros 50% a um grupo empresarial atrelado ao clube anterior.

"Há um volume muito grande de clubes interessados no jogador. Eu conversei com todos eles, sem exceção. Não descartei nenhum deles até agora. Posso te adiantar que tem uns três clubes de Série B e uns cinco de Série A. Não falei ainda de valores, visto que o Flávio Horta, presidente do Volta Redonda, é meu amigo pessoal e está com covid. E por isso, tenho falado apenas sobre a recuperação dele para depois tratar de negócios mais à frente", revelou Feliciano.



Autor de dois gols na vitória contra o Fluminense por 3 a 2, o camisa 11 vive grande momento e é uma das apostas do Volta Redonda para surpreender no Campeonato Carioca. Com a camisa do Voltaço, Alef Manga disputou 17 jogos e marcou 13 gols. Na atual temporada, balançou as redes sete vezes em oito partidas.

"Ele é solução de gols para muitos clubes, inclusive para os de ponta da Série A e também da ponta da Série B. A gente pode citar meia dúzia de clubes. Goiás, Vasco, Botafogo, Coritiba, Ponte Preta, Guarani, clube de Série A que está temporariamente na B. Mas tem muitos clubes da Série A interessados no atleta", disse o empresário.



Apesar dos holofotes e grandes clube com interesse no jogador, o empresário garante que o futuro de Alef Manga será definido com calma e tranquilidade, mas com uma certeza: "No final do Carioca, ele estará na Série A ou na Série B. O importante é ele jogar em um clube que consiga resolver o problema de gols", afirmou.