Neymar foi expulso em derrota do PSG para o Lille FRANCK FIFE / AFP

Por O Dia

Publicado 04/04/2021 16:24

Rio - Neymar pode ser punido com suspensão de três jogos por conta da expulsão no jogo do PSG contra o Lille, no último sábado, pelo Campeonato Francês. O craque será julgado pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP) na próxima quarta-feira. A informação é do jornal "Le Parisien".

Neymar será julgado exclusivamente por conta da expulsão. A comissão também deve avaliar o que aconteceu após a partida, quando, no túnel, o atacante partiu para cima do atacante Djaló e os dois precisaram ser separados por seguranças.

Na próxima partida do PSG, contra o Strasbourg, no próximo sábado, Neymar cumprirá suspensão automática. Caso ele seja punido com a pena máxima, ele também ficará de fora dos jogos contra Saint-Etienne, pela Francês, no dia 18, e o jogo das quartas de final da Copa da França, no dia 21, ainda sem adversário definido.