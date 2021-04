Placas contendo o nome do estádio deverão fazer menção ao milésimo gol do Pelé Divulgação

Publicado 06/04/2021 12:51 | Atualizado 06/04/2021 14:07

Rio - Depois da repercussão negativa, principalmente por parte de torcedores e jornalista, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) recuou e vai pedir ao governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que seja vetado o projeto de mudança de nome do Maracanã. A proposta era para substituir Estádio Jornalista Mário Filho por Estádio Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé.

A decisão foi confirmada na manhã nesta terça-feira, em reunião do Colégio de Líderes da Alerj. Segundo a assessoria, eles reconheceram que o momento é de "continuar centrando o trabalho no combate à pandemia".



Em entrevista à revista "Veja" nesta terça, André Ceciliano (PT), presidente da Alerj e autor do projeto, reconheceu que a discussão gerou um "desgaste desnecessário" e disse que o assunto era válido, mas "extemporâneo".



O Projeto de Lei foi aprovado pelos deputados da Alerj no dia 9 do mês passado, mas ainda precisava ser sancionado pelo governador. Com a recomendação dos líderes da Alerj, a tendência é de que ele vete a proposta.

Nas redes sociais, a repercussão foi positiva. No geral, os internautas respeitam a história do maior jogador da história do futebol, mas entendem que o nome do estádio deve ser mantido.