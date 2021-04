Mauricio Pochettino AFP

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 14:17

Rio - O treinador do PSG, Maurício Pochettino, saiu em defesa de Neymar por conta da expulsão do atacante na partida contra o Lille. Na opinião do treinador argentino, o brasileiro, de 29 anos, não merecia ter recebido o cartão vermelho no duelo pelo Francês.

"Depois de seis semanas ele estava muito empolgado para começar uma partida. Ele é um jogador emotivo, gosta de jogar, gosta de lutar, é um competidor. Ele não merecia aquele vermelho, foi excluído por vários motivos. Mas ele sabe que tem que se canalizar", afirmou.

O posicionamento do treinador acontece após o jornal francês "L'Equipe" afirmar que os companheiros de equipe do brasileiro estão irritados com o comportamento que o craque vem exibindo nos últimos jogos do clube. Nesta quarta-feira, a equipe francesa encara o Bayern de Munique em duelo válido pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões.



"Ney, eu o conheço há anos, sabemos que ele é um jogador muito competitivo, se você olhar a ação ele recebeu uma falta, veio buscar a bola, colocou muito empenho. Ele é um grande jogador, está muito motivado, o que aconteceu, aconteceu", finalizou o treinador.