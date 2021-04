Botafogo x Portuguesa Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 10:49

Rio - Destaque da Portuguesa no Campeonato Carioca, o atacante Chay, da Portuguesa, vem chamando a atenção dos grandes clubes cariocas. De acordo com a Fox Sports, o jogador despertou o interesse de Vasco e Flamengo. O atacante tem dois gols marcados, com destaque para a pintura no empate por 1 a 1 contra o Botafogo.



O atacante tem 30 anos e veio do Fut7, modalidade que disputou entre 2012 e 2016. No campo, ele passou por Bonsucesso, Canto do Rio, São Gonçalo FC, Bela Vista-RJ, São Gonçalo EC, Rio Branco-AC, America e clubes da Malásia e da Tailândia.



Na atual temporada, o jogador entrou em campo em oito jogos e marcou duas vezes pela equipe. Ao todo, Chay fez 31 jogos e fez sete gols pela Portuguesa.