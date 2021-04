Alexander-Arnold em jogo contra o Real AFP

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 12:45

Rio - Após a derrota para o Real Madrid por 3 a 1 em partida válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões, os jogadores do Liverpool, Trent Alexander-Arnold, Naby Keita e Sadio Mané receberam ofensas raciais na Internet. Em seu perfil no Twitter, o clube inglês repudiou as atitudes.

O lateral Alexander-Arnold recebeu emojis de macaco em seu último post no Instagram, enquanto abusos semelhantes foram dirigidos ao meia Keita e ao atacante do Mane. Os órgãos dirigentes do futebol inglês pediram às empresas de mídia social que enfrentem o problema do abuso online após as mensagens racistas e de ódio dirigidas a jogadores nos últimos tempos.

Publicidade