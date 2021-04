Kayke é o artilheiro do Umm-Salal Divulgação/Umm-Salal

Publicado 07/04/2021 16:40

Kayke fez mais um gol pelo Umm-Salal e ajudou o clube a fugir do rebaixamento no Catar. O atacante ex-Flamengo balançou a rede pela sétima vez no campeonato nacional e garantiu o 1 a 0 sobre o Al Sailiya. Com o resultado, a equipe chegou a 21 pontos em 21 jogos e se garantiu matematicamente com uma rodada de antecedência.

O Umm-Salal não fez boa temporada e atualmente está em 10º lugar de 12 clubes no campeonato nacional. O time marcou somente 12 gols. Ou seja, Kayke, com sete, foi responsável por mais da metade.

“É uma satisfação enorme poder ajudar o time. Foi uma temporada muito complicada, com cuidados e preocupações dobradas. Só tenho a agradecer por todo carinho que o clube teve comigo e com a minha família. Fico ainda mais feliz por ter vencido a covid e voltado a fazer o que mais gosto em alto nível. O sentimento é de alívio, de dever cumprido”, disse o atacante, que tomou a primeira dose da vacina contra a covid nesta semana.