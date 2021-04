Libertadores de 2021: fase de grupos começa no fim de abril Conmebol/Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 13:17

Acontece nesta sexta-feira, às 13h (de Brasília), o sorteio dos grupos da Libertadores de 2021. Apesar de estarem em potes diferentes (definidos com base no ranking da Conmebol), Flamengo e Fluminense não têm chance de se enfrentarem nesta fase. Ainda assim, os dois têm a possibilidade de encararem grupos da morte ou teoricamente menos complicados.

Um dos cabeças de chave, o Flamengo estará no pote 1, enquanto o Fluminense, no 3. Pelo regulamento, dois clubes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo. A exceção é se um brasileiro vier da pré-Libertadores (pote 4), casos de Grêmio, que enfrenta o Independiente del Valle (EQU) e Santos, que joga contra o San Lorenzo (ARG).

Publicidade

É com essa possibilidade que há o risco de um grupo da morte para Flamengo e/ou Fluminense. Pelos potes disponibilizados, o Rubro-Negro poderia ter em seu grupo, por exemplo: Grêmio ou Santos, LDU (EQU) e Vélez Sarsfield (ARG). Por outro lado, se tiver sorte, pode enfrentar adversários menos tradicionais, como: Barcelona (EQU) ou Defensa y Justicia (ARG), Universitario (PER) e Always Ready (BOL) ou Deportivo La Guaíra (VEN).



Já o Fluminense tem mais riscos de cair num grupo da morte e pegar, por exemplo: Grêmio ou Santos, Boca Juniors ou River Plate (ARG) e LDU. Se o sorteio ajudar, os adversários podem ser: Olímpia ou Cerro Porteño (PAR), Barcelona (EQU) e Always Ready (BOL) ou Deportivo La Guaíra (VEN).

Publicidade

Confira os potes do sorteio da Libertadores:



Pote 1: Flamengo, Palmeiras e São Paulo, Boca Juniors (ARG), Cerro Porteño (PAR), Nacional (URU), River Plate (ARG) e Olimpia (PAR);



Publicidade

Pote 2: Atlético-MG e Internacional, Barcelona (EQU), Defensa y Justicia (ARG), LDU (EQU), Racing (ARG), Santa Fe (COL) e Universidad Católica (CHI);



Pote 3: América de Cali (COL), Argentinos Juniors (ARG), Deportivo Táchira (VEN), Fluminense, Sporting Cristal (PER), The Strongest (BOL), Universitario (PER) e Vélez Sarsfield (ARG);



Publicidade

Pote 4: Always Ready (BOL), Deportivo La Guaíra (VEN), Rentistas (URU) e Unión La Calera (CHI). Além de um clube de cada confronto: San Lorenzo (ARG) ou Santos; Grêmio ou Independiente del Valle (EQU); Atlético Nacional (COL) ou Libertad (PAR) e Bolívar (BOL) ou Junior Barranquilla (COL).

O sorteio terá transmissão da Fox Sports e na página do Facebook da Conmebol