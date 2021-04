Ex-Flamengo, Lucas Paquetá marcou o sexto gol pelo Lyon e foi peça-chave na classificação contra o Red Star AFP

Publicado 08/04/2021 17:05

Saint-Ouen - O Lyon está nas quartas de final da Copa da França. Nos pênaltis, a equipe de Rudi Garcia venceu o Red Star, da terceira divisão, por 5 a 4. No tempo regulamentar, tudo igual em 2 a 2. Paquetá e Depay marcaram para os visitantes, enquanto Ba e Roye descontaram.

Logo aos 28 minutos, Paquetá recebeu de Thiago Mendes, limpou e chutou no canto para marcar seu sexto gol com a camisa do clube francês.

Aos 45, o brasileiro aproveitou bola sobrada na pequena área e teve toda a tranquilidade para tocar para Depay ampliar. Parecia que o jogo estava decidido para os visitantes.

O Lyon abusou de perder chances na segunda etapa. Depay desperdiçou grande oportunidade que poderia ter colocado um rumo diferente na partida. O Red Star aproveitou.

Com 15 da segunda etapa, Ba recebeu ótima bola de Roye e finalizou para diminuir a vantagem no marcador. Aos 27, Roye cobrou uma falta de forma magistral e deixou tudo igual.

O resultado levou a partida para os pênaltis. Pelo lado do Lyon, Bruno Guimarães, Paquetá, Marcelo, Denayer e Ekambi marcaram. Michel desperdiçou para o Red Star. Com isso, os visitantes avançaram às quartas de final da Copa da França.