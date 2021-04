Libertadores de 2021 Conmebol/Divulgação

Flamengo e Fluminense já conhecem os primeiros adversários na luta pelo título da Libertadores de 2021 e não terão vida fácil. Em sorteio realizado na sede da Conmebol nesta sexta-feira (9), o Rubro-Negro ficou como cabeça de chave do Grupo G e enfrentará LDU (EQU), Vélez Sarsfield (ARG) e Unión La Calera (CHI). Já o Tricolor caiu num ainda mais complicado e jogará contra River Plate (ARG), Independiente Santa Fe (COL) e Junior Barranquilla (COL).

O Flamengo estreará na Libertadores de 2021 fora de casa contra o Vélez, e jogará no Maracanã a última rodada, também contra os argentinos. O Rubro-Negro fará o primeiro jogo em casa contra La Calera, pela segunda rodada, e terá de jogar na altitude de 2.800 metros de Quito contra a LDU, na terceira.

Já o Fluminense jogará primeiro em casa contra o River Plate e encerrará sua participação na fase de grupos em Buenos Aires. O Tricolor corre o risco de ter que jogar na altitude duas vezes, caso o Bolívar passe pelo Junior Barranquilla na pré-Libertadores (venceu por 2 a 1 na ida). Caso contrário, só jogará uma vez, nos 2.600 metros de Bogotá.

Grupos definidos da Libertadores de 2021 Divulgação/Conmebol

A primeira rodada da Libertadores acontece na semana dos dias 20, 21 e 22 de abril. Os dois primeiros do grupo se classificam para as oitavas de final, enquanto o terceiro colocado irá para as oitavas da Copa Sul-Americana. Já o quarto estará eliminado das competições continentais na temporada.



Por causa do regulamento, Flamengo e Fluminense não podiam cair no mesmo grupo e só enfrentariam brasileiros casos fosse Santos ou Grêmio, que estão na pré-Libertadores.



Na fase de grupos, Flamengo e Fluminense têm garantidos 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,9 milhões) cada um e podem somar mais 1,05 milhões de dólares (R$ 5,9 milhões) pela classificação às oitavas de final.



A final da Libertadores será no dia 20 de novembro.



GRUPO A

Palmeiras

Defensa y Justicia (ARG)

Universitario (PER)

Grêmio ou Independiente del Valle (EQU)

GRUPO B

Olimpia (PAR)

Internacional

Deportivo Táchira (VEN)

Always Ready (BOL)



GRUPO C

Boca Juniors (ARG)

Barcelona (EQU)

The Strongest (BOL)

San Lorenzo (ARG) ou Santos



GRUPO D

River Plate (ARG)

Santa Fe (COL)

Fluminense

Bolívar (BOL) ou Junior Barranquilla (COL)

GRUPO E

São Paulo

Racing (ARG)

Sporting Cristal (PER)

Rentistas (URU)

GRUPO F

Nacional (URU)

Universidad Católica (CHI)

Argentinos Juniors (ARG)

Atlético Nacional (COL) ou Libertad (PAR)

GRUPO G

Flamengo

LDU (EQU)

Vélez Sarsfield (ARG)

Unión La Calera (CHI)



GRUPO H

Cerro Porteño (PAR)

Atlético-MG

América de Cali (COL)

Deportivo La Guaíra (VEN)