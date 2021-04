Neymar Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 15:32

Rio - O Barcelona ainda sonha com a volta de Neymar. De acordo com informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube catalão deseja a volta do brasileiro. No entanto, o craque está perto de renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain até 2026.

Ainda segundo o portal, os jogadores preferem a contratação do brasileiro do que as de Georginio Wijnaldum e Memphis Depay. Vale ressaltar que o PSG estaria interessado em Ousmane Dembélé e uma possível troca poderia ser interessante para o clube.

Publicidade

A principal barreira para o retorno de Neymar é a questão salarial e o clube deve abrir mão de outros jogadores para assegurar a volta do brasileiro. Messi e Koeman são favoráveis a contratação de Neymar.