AFP

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 14:42

Liverpool - Destaque do Real Madrid na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool, no primeiro dos dois jogos válidos pela semifinal da Liga dos Campeões, Vinícius Junior é tema de estudo de Jürgen Klopp. Na véspera da decisão desta quarta-feira, às 16h, em Alfield, o técnico alemão admitiu a necessidade de encaixar a marcação dos Reds para que a bola não chegue ao atacante brasileiro, que marcou dois gols no embate da semana passada, na capital da Espanha.

"Fiquei impressionado, mas não surpreendido. Todo mundo sabe porque o Real Madrid o contratou. Planos especiais para pará-lo? No primeiro gol eu não tinha. Mas temos que impedir que a bola chegue até ele, isso está claro", declarou o treinador do Liverpool, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira.



Campeão europeu na temporada 2018/19, o Liverpool terá uma difícil missão para avançar às semifinais da Liga dos Campeões, mesmo em solo inglês. Apesar da derrota por 3 a 1, em Madri, o gol marcado fora de casa deu uma sobrevida aos ingleses, que, em caso de vitória por 2 a 0, se classificam. Um triunfo por 3 a 1, por exemplo, leva a decisão para a prorrogação. Apenas uma vitória por três gols de diferença garantem os ingleses na próxima fase.



"Temos que defender bem. Eles têm muita qualidade, basta rever o primeiro gol que fizeram, com o passe do Toni Kroos. Que qualidade! Mas não vamos inventar nada, vamos usar as ferramentas normais do futebol... Perdemos na ida, por 3 a 1, e parece que estamos eliminados. Vamos tentar de tudo, colocar tudo em jogo", avaliou Klopp.