Aos 35 anos, Sergio Ramos tem sofrido com uma série de lesões e pouco jogou na temporada Reprodução/Instagram

Por Lance

Publicado 13/04/2021 15:24

Madri - Sergio Ramos testou positivo para o novo coronavírus nesta terça-feira, segundo comunicado do Real Madrid. O zagueiro já não seria relacionado pelo técnico Zidane para o duelo contra o Liverpool, nesta quarta-feira, pelaLiga dos Campeões, pois se recupera de uma lesão muscular.



O capitão vive uma temporada sem sorte com a camisa merengue. Somando todas as competições, o espanhol disputou apenas 20 partidas e já perdeu 27 até o momento. Há uma expectativa de que o principal líder do elenco merengue fique à disposição de Zidane em maio.



Ramos também está em seus últimos meses de contrato com o Real Madrid e ainda não renovou seu vínculo com a equipe. Por conta dos problemas, o camisa quatro não tem muito poder de barganha para exigir um tempo de contrato maior do que por uma temporada, que é o desejo do clube. O Paris Saint-Germain monitora a situação e tem interesse no zagueiro espanhol.