Publicado 13/04/2021 17:44

Porto Alegre - Oficialmente apresentado pelo Grêmio nesta terça-feira, Thiago Santos começou a lidar com a pressão da torcida antes mesmo de vestir pela primeira vez a camisa do novo clube. Com contrato firmado até o fim de 2023, o volante, bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, em 2016 e 2018,, foi repatriado após uma temporada nos Estados Unidos, onde defendeu o FC Dallas.

A contratação não teve uma repercussão positiva entre os torcedores, que sem poder se expressar nos estádios e treinamentos, devido as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, eles exploraram as redes sociais para dar voz às críticas. Experiente, o novo camisa 5 do Grêmio, de 31 anos, prometeu conquistar a confiança dos gremistas em campo.

"Quando você chega numa equipe não espera isso. Mas eu lido bem. Acho quem joga em time grande tem que estar acostumado, mas deixo para trás. Se eu aceitei vir para cá, tenho que saber lidar... O que eles podem esperar de mim é que vou dar a vida por essa equipe e quando estiver em campo vou trazer a torcida para o meu lado", disse o volante.

Críticas à parte, a contratação atende ao pedido do técnico Renato Gaúcho, que aumenta a experiência do elenco com a chegada do lateral-direito Rafinha, ex-Flamengo, e Thiago Santos. Com uma bagagem de 180 jogos pelo Palmeiras, em quatro anos, Thiago Santos teve a contratação 'avalizada' pelos por nomes como Maicon, Geromel e Kannemann, líderes do grupo.

"Claro que fico feliz de ter o respaldo de Kannemann, Maicon e Geromel. São jogadores que gosto de ver jogar e será uma honra estar ao lado deles. Graças a Deus joguei bastante no Palmeiras e fui campeão colaborando no campo. Vim para ganhar e procurar espaço. Quando o Renato me chamou era pra isso. O que faço melhor é marcar e farei de tudo para não tomarmos gols, que a defesa esteja segura e vamos buscar títulos", disse o volante, que já está regularizado e apto para estrear na sexta-feira, contra o Caxias, pelo Campeonato Gaúcho.