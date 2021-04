Meia do Rangers, Kamara discute com zagueiro Kudela, do Slavia Praga AFP

Por O Dia

Publicado 14/04/2021 11:50

O zagueiro tcheco Ondrej Kudela, do Slavia Prag, da República Tcheca, foi suspenso por dez partidas por insultos racistas contra o meia finlandês Kamara, do Rangers, da Escócia. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira, pela Uefa. Entretanto, a vítima também foi punida em três partidas por agressão.

O caso de racismo aconteceu no mês passado, em partida válida pela Liga Europa. Segundo o meia do Rangers, Kudela disse "Você é uma p... de um macaco". O zagueiro tcheco negou o insulto, mas testemunhas ouvidas pela Uefa confirmaram as declarações.



Publicidade

Após ouvir os insultos, Kamara partiu para cima de Kudela e a Uefa o puniu pelas agressões. Entretanto, segundo a imprensa escocesa, o Rangers entrará com um pedido para cancelar a punisão ao finlandês, que revelou na semana passada estar sofrendo com mais insultos racistas nas redes sociais após o jogo pela Liga Europa.