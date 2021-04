A princípio, a Uefa confirmou que os concorrentes poderão mandar os jogos em seus respectivos estádios Divulgação/Uefa

Por Lance

Publicado 15/04/2021 17:17

Nyon, Suíça - Com as semifinais da Liga dos Campeões definidas, a Uefa divulgou nesta quinta-feira a data dos aguardados confrontos. De um lado, Paris Saint-Germain e Manchester City buscam o título inédito. Quem avançar terá o vencedor do duelo entre Real Madrid e Chelsea na grande decisão. Os jogos serão disputados entre o fim de abril e o início de maio. A final da Champions League está marcada para o dia 29 de maio, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

JOGOS DE IDA

Real Madrid x Chelsea - 27 de abril (terça-feira) - Alfredo Di Stéfano, em Madri

PSG x Manchester City - 28 de abril (quarta-feira) - Parque dos Príncipes, em Paris

JOGOS DE VOLTA

Manchester City x PSG - 4 de maio (terça-feira) - Etihad Stadium, em Manchester

Chelsea x Real Madrid - 5 de maio (quarta-feira) - Stamford Bridge, em Londres

Todos os jogos estão marcados para as 16h. A princípio, como confirmou a Uefa, os confrontos acontecerão nos respectivos estádios de cada clube. Caso alguma alteração seja feita em virtude da pandemia do novo coronavírus, a entidade anunciará as mudanças.