Atacante Aubameyang está internado no hospital tratando Malária Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 15/04/2021 17:31

Aubameyang surpreendeu os torcedores do Arsenal aos postar nesta quinta-feira (15) uma foto numa cama de hospital e revelar ter contraído Malária. O atacante tranquilizou os fãs no Instagram e disse já estar melhor após alguns dias internado.

Segundo Aubameyang, ele contraiu a doença em março, quando estava na África defendendo a seleção do Gabão nas Eliminatórias para a Copa Africana de Nações. Por isso, desfalcou o Arsenal nas últimas partidas.



"Olá a todos. Obrigado pelas mensagens e ligações. Infelizmente contraí malária enquanto estive a serviço da seleção do Gabão há umas semanas. Passei os últimos dias no hospital, mas estou me sentindo melhor a cada dia que passa. Obrigado aos médicos que detectaram e trataram o vírus de forma tão rápida. Não me sentia bem nas últimas semanas, mas voltarei mais forte do que nunca. Vou ver os rapazes agora, grande jogo para nós. Vamos!", escreveu o atacante antes do duelo do Arsenal contra o Slavia Praga, pelas quartas de final da Liga Europa.