Dirigentes do Vasco provocam Gabigol que respondeu ironizando rebaixamento do Cruzmaltino

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 09:26

Rio - O clássico entre Flamengo e Vasco na última quinta-feira seguiu os protocolos sanitários e não teve público, porém, isso não impediu que a partida pegasse fogo nas arquibancadas. Dirigentes cruzmaltinos pegaram no pé do atacante rubro-negro, Gabigol, e o provocaram durante o clássico. O ídolo do clube da Gávea respondeu com alusão ao rebaixamento vascaíno para a Série B.

Dentro de campo, Gabigol teve uma atuação apagada na derrota do Flamengo por 3 a 1 para o Vasco. Léo Mattos, Germán Cano e Morato fizeram os gols cruzmaltinos, enquanto Vitinho já no fim da partida, descontou para os rubro-negros.



Com o resultado, o Flamengo deixou a liderança do Campeonato Carioca e agora está em segundo lugar, um ponto atrás do Volta Redonda. Já o Vasco ainda alimenta esperanças de conseguir uma vaga no G-4.

Os dirigentes do Vasco, que estavam nas arquibancadas vazias do Maracanã, provocaram o atacante do Flamengo relembrando o episódio em que Gabigol foi flagrado em um cassino clandestino durante a pandemia.

Como resposta, o atacante rubro-negro se virou para as tribunas e fez um número 2 com a mão, em alusão ao rebaixamento do cruz-maltino na última temporada, o que faz com o que clube jogue a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2021.

Apesar das provocações, o atacante acabou levando a pior dentro de campo, passou em branco e viu o Vasco vencer por 3 a 1.