Publicado 16/04/2021 15:11

Porto Alegre - Na capital do Rio Grande do Sul, a sensação ainda é de ressaca para o torcedor do Grêmio após queda na Pré-Libertadores e o ponto final na relação de quase cinco anos de Renato Gaúcho com o clube. No entanto, o mesmo torcedor teve motivo para sorrir com o lançamento, nesta sexta-feira, dos novos uniformes do Tricolor Gaúcho para a temporada 2021. Produzido pela Umbro, o novo modelo terá a venda iniciada na segunda-feira, mas a estreia será no domingo, contra o Novo Hamburgo, às 20h, na Arena, pelo Campeonato Estadual.

O tradicional uniforme tricolor, apresenta na faixa azul uma textura, com pequenas outras listas, que se alternam entre tons mais claros e escuros, além do degradê. O segundo uniforme é branco, com com traços azuis horizontais em degradê.



A coleção é uma homenagem a três das maiores conquistas do clube fundado em 1903: centenário da conquista do primeiro Campeonato Gaúcho, em 1921, os 40 anos do primeiro título brasileiro, em 1981, e os 25 anos do bicampeonato nacional, em 1996.