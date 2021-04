Astro da Seleção e do PSG, Neymar revelou planos para se dedicar profissionalmente ao poker no futuro Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 20:59

Paris - Neymar negocia a renovação de contrato com o Paris Saint-Germain, da França, até 2027. A milionária extensão do vínculo não impede o atacante de começar a pensar no plano de aposentadoria. Com 29 anos, o astro, em entrevista ao portal francês 'CNews', revelou que pretende transformar um hobbie em profissão quando pendurar as chuteiras e se dedicar ao poker.

"É uma das coisas que mais amo. Sinto-me muito confortável e penso, sim... Disputar torneios, participar dos que sempre quis e nunca pude devido à minha agenda. Quando terminar minha carreira no futebol, essa é uma das coisas que tenho vontade de fazer, porque jogo quase todos os dias há muito tempo e procuro aprender cada vez mais", disse Neymar.

Publicidade

Embaixador do PokerStars, um de seus patrocinadores, Neymar costuma trocar o gramado pela sala gamer, onde joga e transmite jogos online, e pela mesa de poker. Ele foi apresentado ao esporte por colegas da seleção brasileira durante o período de preparação para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Hoje, enfrenta os colegas do PSG.

"Jogamos muito quando estivemos em Portugal, na fase final da Liga dos Campeões de 2020. Às vezes, nos encontramos na minha casa, na do Navas ou na do Paredes. É uma forma de unir o grupo, de passarmos mais tempo juntos", garantiu o atacante.