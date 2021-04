Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 17/04/2021 - Maracanã - Nene Campeonato Carioca. Fase de Grupos. 10º Rodada. Jogo Fluminense x Botafogo. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 18:01 | Atualizado 17/04/2021 19:42

Rio - O Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0, na noite deste sábado, em clássico disputado no Maracanã pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O zagueiro Nino, de cabeça, marcou o único gol da partida. A derrota sacramentou a eliminação do Botafogo do Estadual, enquanto o Tricolor confirmou sua vaga nas semifinais.

O primeiro tempo no Maracanã foi de pouquíssimo brilho técnico por parte das duas equipes. O Fluminense teve ampla posse de bola, mas não conseguiu ser eficiente e pouco ameaçou ao gol adversário. A formação com três volantes acabou limitando a criação da equipe.

Já o Botafogo, por sua vez, veio com a proposta de apostar no contra-ataque, mas esbarrou nas deficiências técnicas de seu elenco. Mesmo ficando com apenas 37% da posse de bola, a equipe alvinegra errou 23 passes e praticamente não chegou ao campo de ataque.

O único lance de destaque da primeira etapa foi uma reclamação de pênalti por parte do Tricolor. Kayky encarou a marcação de Paulo Victor e caiu dentro da área. Os jogadores do Fluminense reclamaram muito, mas o árbitro mandou a partida seguir.

O intervalo no vestiário parece ter surtido efeito e o Fluminense voltou ligado para a segunda etapa. Logo aos três minutos, Nenê cobrou falta na área, Nino subiu mais do que a zaga do Botafogo e cabeceou no canto de Douglas Borges para abrir o placar.

O gol animou a equipe do Fluminense, que passou a criar mais chances de perigo. A que mais assustou veio dos pés de Wellington, que não costuma se lançar ao ataque, mas arriscou um belo chute de fora da área e obrigou Douglas Borges a fazer uma linda defesa.

Com o domínio do Fluminense na partida, o técnico Marcelo Chamusca ainda tentou fazer com que sua equipe saísse mais para o jogo colocando gás novo no ataque. No entanto, o Glorioso, apesar de conseguir ficar mais com a bola, não conseguia criar a ponto de levar perigo ao gol de Marcos Felipe. Com o sistema defensivo sólido, o Fluminense apenas administrou a vantagem e saiu de campo vitorioso.

Com a derrota, o Botafogo fica na 7ª colocação, com apenas 12 pontos, e não tem mais chances de se classificar para as semifinais. Já o Fluminense assume momentaneamente o terceiro lugar, com 19 pontos. O Glorioso volta a campo no próximo fim de semana, enquanto o Tricolor fará sua estreia na Libertadores contra o River Plate, na quinta-feira, às 19h, no Maracanã.

Local: Maracanã

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari (Samuel Xavier), Nino, Luccas Claro e Egídio; Wellington, Martinelli, Yago Felipe (Gabriel Teixeira) e Nenê (Hudson); Kayky (Cazares) e Fred (Jonh Kennedy). Técnico: Roger Machado

BOTAFOGO: Douglas Borges, Jonathan (Gabriel), Kanu, Gilvan e PV; Luiz Otávio, Rickson e Ricardinho; Ronald (Ênio), Matheus Nascimento e Marco Antônio (Felipe Ferreira). Técnico: Marcelo Chamusca

Cartões amarelos: Calegari, Egídio e Yago Felipe; Gilvan, Marco Antônio e Rickson

Gol: Nino (3' do 2ºT)