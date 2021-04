Filho mais velho do Imperador, ídolo do Flamengo, Adriano Carvalho, de 12 anos, reforça a base do Grêmio Reprodução

Publicado 19/04/2021 14:46

Porto Alegre - Primogênito de Adriano Imperador, Adriano Carvalho, de 12 anos, é o novo reforço da base do Grêmio. Pelas redes sociais, pai e filho comemoraram o acerto. A contratação é fruto da parceria do clube gaúcho com o Boavista. No acordo, os direitos federativos do atacante, canhoto como o pai, ficaram divididos da seguinte forma: 70% para o Grêmio e 30% para o o clube de Saquarema, Região dos Lagos do Rio.

"Nova casa, nova camisa, nova oportunidade. Só tenho agradecer a Deus em primeiro lugar e a todos que me apoiam. Obrigado Deus, família, amigos e todos que me ajudaram até aqui! Obrigado, Grêmio", postou Adriano Carvalho.

Diferentemente do pai, revelado pelo Flamengo e um dos grandes ídolos do clube, o atacante, de 12 anos, tem trilhado o próprio caminho, longe dos holofotes para realizar o sonho de seguir os passos do Imperador no futebol. Aos 39 anos, Adriano não escondeu a felicidade pela conquista do filho.

"Muito orgulho do meu filho. Parabéns, que Deus te ilumine nessa tua nova caminhada. Te amo", escreveu o Imperador.