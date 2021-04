Cerca de 1000 torcedores do Chesea se aglomeraram em frente ao Starford Bridge protestar contra a criação da Superliga de clubes AFP

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 21:54

Londres - Dois dias após o anúncio da criação da Superliga Europeia, o grupo de elite começou a se desfazer com a debandada dos seis clubes ingleses fundadores do audacioso e controverso projeto. Em meio ao temerário protestos durante a pandemia do novo coronavírus, a pressão de jogadores, torcedores e patrocinadores, a competição está suspensa. Em comunicado coletivo divulgado na noite desta terça-feira,

Arsenal, Chelsea, Liverpool Manchester City, Manchester United, Tottenham oficializaram suas saídas da liga.

Líder do Campeonato Inglês e semifinalista da Liga dos Campeões, o Manchester City foi o primeiro a anunciar a desistência da polêmica competição. Na sequência, Manchester United, Liverpool, Arsenal e Tottenham. O Chelsea, que empatou em casa com o Brighton, por 0 a 0, pôde sentir de perto a insatisfação do torcedor. Cerca de 1.500 pessoas se aglomeram em frente ao Stanford Bridge para protestar contra a criação da Superliga e não pouco críticas e ofensas ao proprietário do clube, o magnata russo Roman Abramovich. O clube foi o último a confirmar a saída.



Os seis clubes do Reino Unido estavam entre os 12 clubes fundadores da Superliga, competição que concorreria com a Liga dos Campeões, com lugar vitalício para o fundadores e lucro, por temporada, em valores em torno de R$ 670 milhões a R$ 2,3 bilhões por clube. A reação no país foi imediata. Pequenos e grandes se posicionaram contra a criação da Superliga, condenada pela Uefa e pela Fifa.

Publicidade

"Esporte não é esporte quando a relação entre esforço e recompensa não existe. Não é um esporte se o sucesso está garantido ou se não importa quando você perde. Já disse muitas vezes que quero uma 'Premier League' (Campeonato Inglês) de sucesso, não apenas um time no topo", disse Pep Guardiola, técnico do City, nesta terça.

A repercussão negativa do lançamento da Superliga e o crescente movimento dos torcedores pelo país ligou o sinal de alerta para os demais clubes. Manchester United, Liverpool, Arsenal e Tottenham seguiram o caminho do City, assim como Chelsea. Agora, Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, da Espanha, e Inter de Milão, Juventus e Milan, da Itália, são os únicos filiados à Superliga, por ora.

Publicidade

Confira o comunicado da Superliga na íntegra:



A Superliga Europeia está convencida que o atual status quo do futebol europeu precisa mudar.



Estamos propondo uma nova competição europeia porque o sistema existente não funciona. Nossa proposta se baseia em permitir o esporte a evoluir enquanto gera recursos e estabilidade para toda a pirâmide do futebol, incluindo ajuda para superar as dificuldades financeiras vividas por toda a comunidade do futebol na pandemia.



Também proporcionaria pagamentos de solidariedade materialmente aprimorados a todos os interessados no futebol.



Apesar da anunciada saída dos clubes ingleses, forçados a tomar tais decisões devido à pressão sobre eles, estamos convencidos de que nossa proposta está totalmente alinhada com as leis e regulamentos europeus, como foi demonstrado por uma decisão judicial para proteger a Superliga de ações de terceiros.



Dadas as atuais circunstâncias, devemos reconsiderar os passos mais adequados para reformular o projeto, sempre tendo em mente o nosso objetivo de oferecer aos torcedores a melhor experiência possível e, ao mesmo tempo, valorizar os pagamentos solidários para toda a comunidade do futebol.