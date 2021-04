Coluna do Venê

'Vale taça': planejamento do Flamengo é utilizar força máxima contra o Volta Redonda no sábado

Como a partida diante do Voltaço no sábado pode dar o título da Taça Guanabara, a comissão técnica elabora usar time titular, mesmo com duelo importante pela Libertadores na terça, salvo algum caso específico

Publicado 21/04/2021 15:39 | Atualizado há 29 minutos