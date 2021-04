Fraga fez boa campanha pelo Resende no Campeonato Carioca Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 21:00

Rio - Apesar do Resende não ter feito uma campanha de destaque no Campeonato Carioca, o goleiro Fraga, tem sido um dos grandes destaques desta edição da competição. De acordo com o site de estatísticas Footstats, o arqueiro de 24 anos é o líder em defesas difíceis no estadual. Fraga avalia de forma positiva a sua passagem pelo Resende.

“Eu avalio essa minha passagem pelo Resende de forma muito positiva. Agradeço ao clube por essa oportunidade de poder disputar um dos principais campeonatos estaduais do país. Acredito que desempenhei um bom futebol, pude fazer grandes jogos e isso me deixa muito feliz”, disse.

Publicidade

Além da liderança nas defesas difíceis (14), Fraga foi eleito o melhor em campo, em três das quatro partidas em que atuou. Após as boas atuações, o goleiro revela que tem recebido sondagens de equipes da série B e acredita em um bom segundo semestre.

“Graças a Deus, eu tenho recebido algumas sondagens de algumas equipes, até de times da série B. Isso me deixa muito feliz, pois sei que o meu trabalho está sendo bem feito. Espero que possa definir o meu futuro em breve, e que eu possa manter o mesmo nível de atuação na sequência da temporada”, concluiu.