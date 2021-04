De olho no bilionário mercado de eSports, o COI baixou a guarda e anunciou o primeiro evento oficial gamer Reprodução

Publicado 22/04/2021 16:33

Lausanne - A pouco mais de noventa dias para o início das Olimpíadas de Tóquio, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nesta quinta-feira, o primeiro evento oficia lde eSports: o Olympic Virtual Series. A edição inaugural será realizada entre 13 de maio e 23 de junho, com cinco modalidades de jogos eletrônicos: beisebol, ciclismo, remo, vela e esportes motorizados, com destaque para 'Gran Turismo' e 'eBaseball Powerful Pro 2020', games mais populares entre os gamers.

De olho no mercado que abrage cerca de3,1 bilhões de pessoas no mundo e que movimenta bilhões em diferentes moedas, o COI, em parceria com federações esportivas internacionais e publishers (editoras de jogos, confirmou a primeira Olimpíada Virtual da história.

As modalidades têm contemplados os seguintes títulos:

Confira as modalidades e jogos confirmador na Olympic Virtual Series:

- Beisebol - eBaseball Powerful Pro 2020

- Ciclismo - Zwift

- Esportes motorizados - Gran Turismo -

- Remo - com jogo ainda a confirmar

- Vela - Virtual Regatta

O COI revelou que outras grandes federações internacionais demonstraram interesse em participar das próximas edições do Olympic Virtual Series, casos da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Federação Internacional de Basquete (FIBA), Federação Internacional de Tênis (ITF) e Taekwondo Mundial (WT).