Publicado 22/04/2021 21:30

A paranaense Jéssica Bate-Estaca, ex-campeã peso-palha, tem pela frente o principal desafio de sua carreira no ‘UFC 261’. A brasileira, que subiu de categoria no ano passado, vai em busca do título da divisão dos moscas (até 56,7kg) diante da atual campeã Valentina Shevchenko, em uma das três disputas de cinturão da noite. Uma vitória da lutadora a coloca ao lado da baiana Amanda Nunes como as únicas duas mulheres da história do UFC a conquistarem títulos em categorias de peso diferentes. O evento deste sábado, dia 24, em Jacksonville, na Flórida, conta com a participação dos brasileiros Alex ‘Cowboy’ e Ariane ‘Sorriso’ e será o primeiro com a capacidade total de público desde o início da pandemia. O Combate exibe ao vivo e com exclusividade o card completo do UFC 261, a partir das 18h40.

Na luta principal da noite, a revanche entre o nigeriano Kamaru Usman, atual campeão dos meio-médios (até 77,1kg) e o americano Jorge Masvidal, quarto no ranking, vale o título da categoria. Os dois se reencontram menos de um ano após a vitória de Usman, primeiro campeão africano da organização, por decisão unânime dos juízes. Na co-luta principal, a chinesa Weili Zhang, defende pela segunda vez o cinturão da divisão dos palhas (até 52,2kg) contra a americana Rose Namajunas, desafiante número um do ranking. Já no card preliminar, o carioca Alex ‘Cowboy’, no UFC desde 2015, quer retomar o caminho das vitórias entre os meio-médios diante do jamaicano Randy Brown. Pela categoria peso-palha, a paulista Ariane ‘Sorriso’ sobe pela segunda vez no octógono em busca da primeira vitória na organização para enfrentar a chinesa Na Liang, que estreia no UFC.

Disponível desde a última quarta-feira, o episódio #132 do podcast “Mundo da Luta” analisa as disputas de cinturão no UFC 261 e as participações brasileiras no Professional Fighters League (PFL). Os jornalistas Marcelo Russio, Gleidson Venga e o narrador Luiz Prota entrevistam com exclusividade o boxeador e medalhista olímpico Esquiva Falcão. Na sexta-feira, Combate e SporTV3 exibem, a partir das 17h, o duelo entre os lutadores e a balança na ‘Pesagem do UFC 261’. No sábado, Bernardo Edler e Rodrigo Minotauro comandam o ‘Aquecimento Combate’ e a transmissão do card preliminar. No principal, a narração é de Rhoodes Lima e os comentários de Ana Hissa. “Acredito que o UFC 261 seja um dos grandes eventos do ano, não só pelas três disputas de cinturão, mas também pela volta do público, já que em Jacksonville, na Flórida, o público está liberado, seguindo todas as recomendações sanitárias. É um evento para ficar ligado, porque não é toda vez que temos três cinturões em jogo em um mesmo card, ainda mais tendo brasileiros na disputa”, diz Ana Hissa. O canal oficial do Combate no Youtube transmite também o ‘Aquecimento Combate’, juntamente com o SporTV3 e o Combate.com, que na sequência exibem as duas primeiras lutas da noite.